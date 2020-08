Calciomercato Juventus, primo colpo per Pirlo: Paratici accelera

Calciomercato Juventus, i bianconeri spingono per regalare il primo colpo a Pirlo: il summit in agenda di Paratici in settimana

Al via la nuova stagione della Juventus, con Andrea Pirlo al timone. Missione non facile per il nuovo tecnico bianconero, al debutto assoluto in panchina. Ma la dirigenza è al suo fianco e intende metterlo nelle migliori condizioni per far bene. Dopo Arthur, si cerca un nuovo colpo a centrocampo. Il profilo preferito sembra quello di Locatelli del Sassuolo. Secondo ‘Tuttosport’, la Juventus intende accelerare. A metà settimana, Paratici incontrerà il club emiliano per provare ad imbastire l’affare. Nel summit i bianconeri proveranno ad inserire qualche contropartita, tra cui il giovane Nicolussi Caviglia. Il Sassuolo, tuttavia, preferirebbe evitare questo tipo di formula, sulla falsariga del veto opposto al Napoli per contropartite nell’affare Boga. Per la Juve, l’alternativa potrebbe essere proporre un prestito con riscatto in futuro. Dagli ambienti bianconeri, stando alla testata torinese, filtrerebbe ottimismo, anche grazie agli ottimi rapporti con il Sassuolo e con Carnevali.

