Suarez-Juventus, affare che potrebbe decollare nelle prossime ore. L’attaccante ha già trovato l’accordo coi bianconeri e attende solo la buonuscita

Luis Suarez vuole la Juventus e la Juventus sembra aver messo l’uruguaiano in cima alla classifica degli attaccanti papabili per prendere il posto di Higuain. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’attaccante del Barcellona avrebbe anche superato le simpatie bianconere per Dzeko, ora finito in seconda posizione.

Del resto, come già anticipato da Paco Aguilar ai nostri microfoni, Suarez e la Juventus avrebbero avuto assidui contatti negli ultimi giorni. A tal punto da avere trovato già l’accordo di massima per l’ingaggio: 10 milioni di euro a stagione per tre anni di contratto anche in virtù delle agevolazioni fiscali che consentirebbero ai bianconeri di pagare comunque 15 milioni lordi al giocatore, ovvero lo stesso di quanto percepito da Higuain e di quanto promesso a Dzeko. Con una differenza sostanziale rispetto a quest’ultimo: arriverebbe gratis.

Rimane una sola questione in ballo: la buonuscita richiesta da Suarez al Barcellona. Il giocatore, infatti, prima di liberarsi dai blaugrana non vorrebbe lasciare sul piatto i 15 milioni, ma pretenderebbe un indennizzo. Ma deve fare in fretta: la Juventus lo aspetta, ma con la nuova stagione alle porte diventa quasi una lotta contro il tempo. E Dzeko è una pista sempre alla portata.

