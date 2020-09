Il PSG continua a spingere per l’ennesimo acquisto: l’ultima offerta riguarda anche la Juventus

Il PSG continua a spingere sul calciomercato, incrociando le spade anche con la Juventus. Uno dei tanti obiettivi comuni è Hector Bellerin, esterno dell’Arsenal individuato tra i principali profili per rinforzare la fascia destra. Per i bianconeri lo spagnolo sarebbe un’opzione importante in caso di qualche cessione, per i francesi è una priorità visto l’addio già consumato a zero con Thomas Meunier, passato al Borussia Dortmund.

Come riporta ‘The Guardian’, il PSG ha presentato all’Arsenal un’offerta di 25 milioni di sterline più 5 di bonus, che corrispondono a quasi 34 milioni di euro in totale. I francesi sono stati in contatto quasi quotidianamente con i Gunners e ora è arrivata la proposta per lo spagnolo classe ’95 che piace anche al Bayern Monaco e alla Juventus. Ora la palla passa al club londinese e al manager Arteta, che dopo diversi acquisti come Pablo Mari, Gabriel Magalhaes, Cedric e Willian, potrebbe essere costretto a cedere qualcuno. L’ex centrocampista ascolta offerte per i suoi giocatori, anche se Bellerin farebbe parte della lista di quelli che vorrebbe invece trattenere. A differenza di Sokratis Papastathopoulos, che rappresenta una pista calda per il Napoli.