Calciomercato Napoli, UFFICIALE: Gabriel è dell’Arsenal

Il difensore brasiliano Gabriel lascia il Lille e si trasferisce all’Arsenal: il comunicato del club inglese con i dettagli dell’operazione

Il difensore brasiliano Gabriel è ufficialmente un calciatore dell’Arsenal. Seguito a lungo dal Napoli, l’ormai ex Lille ha scelto alla fine il club inglese. La società londinese ha diramato poco fa il comunicato con il quale annuncia l’arrivo del 22enne, senza entrare però nei dettagli economici dell’operazione. Gabriel vestirà la maglia numero 6: “Diamo il benvenuto a Gabriel – ha dichiarato il manager Arteta sul sito del club – Ha molte qualità che ci renderanno più forti come unità difensiva e come squadra. Con il Lille ha dimostrato di essere un difensore con attributi eccezionali e non vediamo l’ora di vederlo crescere come giocatore dell’Arsenal”.

