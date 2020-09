Dalla Spagna rilanciano l’ipotesi di un addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ci riprova il Manchester United con un alleato speciale

Si scalda sempre di più il mercato in quel di Manchester. I tifosi del City sognano di poter abbracciare un Lionel Messi arrivato al capolinea della sua straordinaria avventura al Barcellona, mentre i cugini dello United sperano di accorciare un gap al momento già piuttosto marcato. Da diverse stagioni infatti i ‘Red Devils’ sono lontani dai vertici del calcio inglese ed un arrivo di Messi al City non farebbe altro che peggiorare la situazione. Per questo motivo, secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’, la compagine allenata da Solskjaer, che ha perso l’obiettivo Sancho, vorrebbe proiettarsi su un nome di primissimo livello come Cristiano Ronaldo. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

La testata spagnola evidenzia come il fuoriclasse portoghese ha già mostrato la sua intenzione di lasciare la Juventus, dove non è contento, e ha trovato un progetto lontano dalle aspettative. A 35 anni inoltre sarebbe particolarmente entusiasta di tornare allo United, dove è iniziata la sua leggenda. Il Manchester avrebbe anche un prezioso alleato: Chevrolet, il suo principale “sponsor”, metterebbe sul piatto ben 110 milioni di euro.

