Suarez potrebbe lasciare il Barcellona ed è inseguito dalla Juventus. I blaugrana, riporta ‘Don Balon’, offrono 80 milioni più il ‘Pistolero’ per il cartellino di Dybala

Non solo Leo Messi. Anche il futuro di Luis Suarez fa discutere in casa Barcellona. L’attaccante uruguaiano potrebbe lasciare i blaugrana, anche se nelle ultime ore ci sarebbe stato un tentativo di Koeman di ricomporre la frattura vista la difficoltà dei blaugrana nel reperire un centravanti all’altezza sul mercato. Il Barça ha da tempo messo nel mirino Lautaro Martinez, ma uno sbarco in Catalogna dell’attuale talento dell’Inter sembra ormai da scartare almeno per questa estate.

Juventus, offerta Barcellona: Suarez e 80 milioni per Dybala

La soluzione per il Barcellona potrebbe quindi arrivare dalla Juventus come riporta il portale ‘Don Balon’. Il club bianconero ha sondato il terreno per Suarez e potrebbe tentare l’offensiva se dovesse sfumare il trasferimento di Dzeko alla corte di Pirlo. Il sodalizio blaugrana, a questo punto, starebbe pensando di utilizzare la carta Suarez per arrivare a Paulo Dybala, da anni nei radar del Barça e del Real Madrid in Spagna. Oltre al cartellino del ‘Pistolero’, il Barcellona metterebbe sul piatto un assegno da 80 milioni di euro per stappare il numero dieci alla Juve, con il rinnovo tra la ‘Joya’ e i campioni d’Italia per il momento in stand-by.

