Juventus, Paulo Dybala è tornato alla Continassa: lavoro personalizzato per l’argentino, in attesa di smaltire l’infortunio alla coscia

Sorridono la Juventus e Pirlo. La squadra bianconera ha ritrovato quest’oggi Paulo Dybala, tornato alla Continassa per mettersi agli ordini del nuovo allenatore. L’argentino ha svolto un lavoro personalizzato perché deve ancora smaltire la ricaduta del problema muscolare alla coscia, rimediato nell’ultimo match della scora stagione in Champions League contro il Lione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, agente Dybala: “Voci false, vuole restare e rinnovare!”

Juventus, infortunio Dybala: i tempi di recupero

Un’eliminazione cocente per la Juve e il numero dieci che lo stesso Dybala vuole cancellare con un’altra grande stagione a Torino, al netto dei rumors di mercato e di una possibile offerta da 100 milioni che potrebbe portarlo lontano dalla ‘Vecchia Signora’. La volontà delle parti resta però quella di rinnovare e di allungare il contratto fino al 2025, anche se i tempi non sono ancora maturi per la firma. Intanto Dybala pensa a recuperare dall’infortunio e, come raccolto da Calciomercato.it, tra 10-14 giorni dovrebbe riaggregarsi al gruppo di Pirlo e mettersi definitivamente alle spalle l’infortunio. Lo staff medico e il neo-tecnico vogliono procedere con cautela senza rischiare nuove ricadute in vista della nuova stagione, con Pirlo che punta molto sulla ‘Joya’ e ripone grande fiducia nell’ex Palermo come ammesso pubblicamente nell’ultima conferenza stampa.

Dybala, che salterà gli impegni con la Nazionale, punta ad essere disponibile già il 19 settembre per la prima giornata di campionato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, McKennie sbarcato a Torino | Domani le visite