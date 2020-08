L’agente di Paulo Dybala smentisce le indiscrezioni degli ultimi giorni: l’argentino non vuole partire e lavora per rinnovare il suo contratto con la Juventus

Paulo Dybala non ha intenzione di lasciare la Juventus in questo calciomercato. Le indiscrezioni anticipate da Calciomercato.it trovano conferma nelle dichiarazioni diffuse oggi da Jorge Antun. L’agente dell’attaccante conferma la volontà dell’argentino di restare in bianconero: “Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false. Paulo Dybala è un giocatore della Juventus, felice di esserlo”.

Il rappresentante, inoltre, ribadisce la volontà di prolungare il vincolo contrattuale con il sodalizio bianconero: “Lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la nostra solita predisposizione di sempre”. Attualmente, la richiesta della Joya è di 15 milioni netti a stagione, mentre la proposta juventina si spinge fino agli 11 e può includere altri bonus per avvicinare ulteriormente le parti.

