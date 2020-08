Calciomercato Juventus, summit con la Roma: non solo Zaniolo!

La Juventus ha in programma un incontro con la Roma a Londra nella giornata di domani: tanti i nomi sul tavolo, non solo Dzeko e Zaniolo

Dopo aver annunciato l’acquisto della Roma, Friedkin è già al lavoro per il futuro. Secondo quanto riferito da ‘La Stampa’, nella giornata di domani ci sarà un summit di mercato a Londra fra i giallorossi e la Juventus. Le due società hanno deciso di incontrarsi perché i nomi su cui discutere sono molti. Il CEO giallorosso Fienga incontrerà Fabio Paratici in Inghilterra e sul tavolo non ci saranno solamente i nomi di Dzeko e Zaniolo. Entrambi finiti nel mirino dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, incontro con la Roma | Dzeko, Zaniolo e Florenzi sul tavolo

Ormai non è più un mistero che la Juventus sia alla ricerca di un centravanti di peso che possa affiancare Cristiano Ronaldo, favorendone gli inserimenti. Per questo, fra gli oggetti di discussione del summit londinese con la Roma ci sarà anche Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco potrebbe essere l’ideale a livello tecnico, ma due aspetti sembrano far prendere tempo ai bianconeri: l’età e l’ingaggio dell’ex City. Dzeko, infatti, guadagna 5 milioni netti a stagione con la Roma. Anche Nicolò Zaniolo è uno dei massimi obiettivi della società piemontese, anche se sembra difficile che possa lasciare subito la Capitale: specialmente dopo l’indizio di Friedkin.

Non ci saranno solamente i nomi di Dzeko e Zaniolo nei dialoghi fra Juventus e Roma. Le due società parleranno anche di possibili plusvalenze da mettere in atto. In particolare, come riferito da ‘Repubblica’, continua a tenere banco il possibile scambio fra Rugani e Florenzi. Un’operazione in cui tutte le parti in causa potrebbero trarne grossi benefici.

