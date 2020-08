Pedro, nuovo attaccante spagnolo della Roma è a Villa Stuart per un controllo specialistico alla spalla operata

Alla soglia dei 33 anni, dopo aver concluso il contratto con il Chelsea, Pedro ha deciso di accettare la corte della Roma con la quale si appresta ad iniziare una nuova avventura. Sbarcato ieri a Ciampino, l’attaccante spagnolo sarà a Villa Stuart alle 10.40 per un primo controllo specifico. Sarà infatti controllata la spalla operata lo scorso 4 agosto, in seguito all’infortunio rimediato in FA Cup. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

In seguito Pedrito farà fisioterapia seguito da un fisioterapista del club e più in là saranno poi programmate le consuete visite mediche che precedono l’acquisto definitivo.

