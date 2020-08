Roma, nei prossimi giorni i test medici di Pedro: ultime CM.IT

Il nuovo acquisto della Roma è in città: nei prossimi giorni le visite mediche

È iniziata oggi pomeriggio l’avventura giallorossa di Pedro. L’attaccante, che arriva alla Roma da svincolato dopo l’avventura al Chelsea (cinque anni, 196 presenze e 42 gol) dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito, che secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it avranno un iter leggermente diverso dal solito. L’infortunio rimediato durante la finale di FA Cup contro l’Arsenal, che lo ha costretto ad operarsi lo scorso 4 agosto, impone diversi test che si svolgeranno nei prossimi giorni e varieranno in base alle risposte che darà la spalla destra. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Niente di preoccupante, in ogni caso: lo spagnolo vive con grande entusiasmo questa nuova fase della sua carriera e spera di tornare a disposizione per metà settembre.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: cifre e novità | Ultime CM.IT

Calciomercato Inter, Perisic vuole restare al Bayern | Le ultime di CM.IT