Calciomercato, Dzeko-Juventus | La verità sulla trattativa

Edin Dzeko, centravanti e capitano della Roma di Paulo Fonseca, è stato accostato alla nuova Juventus di Andrea Pirlo, oltre ovviamente all’interesse dell’Inter di Antonio Conte

Edin Dzeko può davvero vestire la maglia della Juventus nella prossima finestra di calciomercato in vista del campionato di Serie A 2020/2021? Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’ e da ‘La Repubblica’, attualmente no. Per i due quotidiani generalisti infatti, non ci sarebbe stato alcun contatto fra il bosniaco, la Vecchia Signora e la Roma, con quest’ultima in particolare alle prese con il cambio di società.

Sulle tracce dell’ex bomber di Manchester City e Wolfsburg c’è, ormai da più di un anno, anche l’Inter di Antonio Conte. La Beneamata non molla infatti Dzeko e potrebbe ingaggiare un duello di mercato per ottenere le prestazioni dell’esperto attaccante.

