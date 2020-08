Roma, UFFICIALE: il Friedkin Group è il nuovo proprietario del club

Ora è ufficiale: il Friedkin Group è il nuovo proprietario del club giallorosso. La stessa società capitolina ha reso noto il tutto sui propri canali social

Con un breve annuncio su Twitter la Roma ha reso noto il passaggio in via ufficiale della società nelle mani del Friedkin Group. Inizia dunque la nuova era della Roma come evidenziato meglio dal seguente comunicato diramato dal sito ufficiale del club: “Il Friedkin Group ha annunciato l’acquisizione, attraverso la Romulus and Remus Investments LLC, di circa l’86,6% del capitale sociale del Club e, inoltre, lancerà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni ordinarie rappresentative di circa il 13,4% del capitale sociale”. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Lo stesso Dan Friedkin, Amministratore Delegato e Presidente di The Friedkin Group, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo entusiasti di unirci alla famiglia dell’A.S. Roma e – citando quanto scritto di recente da un fan – di “rilevare il nostro club iconico e renderlo uno dei principali nomi nell’universo calcistico”. È esattamente ciò che intendiamo fare. Il nostro impegno nei confronti della Roma è totale. Saremo molto presenti a Roma, una città che occupa un posto speciale nei nostri cuori, mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio. Riconosciamo che ci è stata affidata una squadra che rappresenta una parte vitale dell’anima di Roma, e questa è una responsabilità che prenderemo sempre molto sul serio e umilmente”.

Non sono mancati ringraziamenti alla precedente gestione: “Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Jim Pallotta ed i suoi partners per tutto ciò che hanno fatto per il club. Jim e la sua squadra sono stati di grande aiuto nel preparare questa transizione graduale e noi gli auguriamo tutto il meglio per il futuro. Guido Fienga ha dimostrato di essere un ottimo CEO per la Roma e insieme abbiamo costruito un ambizioso piano strategico”.

