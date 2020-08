Napoli, il City fa sul serio per Koulibaly | De Laurentiis fissa il prezzo

Il Manchester City è in pressing sul Napoli per Koulibaly. Il difensore azzurro può partire, ma Aurelio De Laurentiis vuole di più

Fuori dalle competizioni europee, il Manchester City è più operativo che mai sul mercato per preparare la prossima stagione. La speranza è quella di portare a casa top player per tentare ancora una volta la scalata alla Champions, oltre che al campionato.

E così per la difesa torna prepotentemente di moda il nome di Kalidou Koulibaly, pezzo pregiato della rosa del Napoli che in virtù di una offerta-monstre potrebbe anche lasciare il capoluogo partenopeo. I Citizens ci avrebbero già provato con 70 milioni, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, ma Aurelio De Laurentiis non avrebbe nessuna intenzione di deprezzare il giocatore più forte della sua retroguardia, chiedendo almeno 90 milioni.

Sul senegalese ci sarebbe anche lo United però, che presto potrebbe dar vita ad un derby di mercato infuocato, come probabilmente si augurano dalle parti di Castelvolturno. La richiesta del patron azzurro è comunque scesa rispetto ai 108 milioni di due anni fa, adesso si attende solo la proposta giusta.

