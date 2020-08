Fallita la promozione in Liga, l’Almeria è pronto a vendere Darwin Nunez, accostato anche al Napoli il mese scorso

Non ce l’ha fatta l’Almeria a conquistare la promozione in Liga. Il club andaluso è stato eliminato nella semifinale dei playoff dal Girona e ora la cessione di Darwin Nunez è quasi una certezza. Accostato a Napoli e Roma, l’attaccante uruguaiano ha ricevuto proposte soprattutto da altri paesi. Nelle ultime ore, trova conferma l’interessamento del Southampton. Secondo le informazioni in nostro possesso, il club inglese ha presentato un’offerta scritta da 12 milioni di euro, portandosi in vantaggio nel testa a testa con il Wolfsburg, che aveva già fatto una proposta ufficiale. Sono ore molto calde per definire il futuro della punta 21enne.

