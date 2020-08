Roma-Napoli, si delineano i binari di un possibile scambio fra azzurri e giallorossi che coinvolgerebbe Under e Maksimovic. Ma bisogna avvicinarsi sulle valutazioni

Intrecci di mercato che potrebbero portare Roma e Napoli ad uno scambio molto importante: Under e Maksimovic. I due giocatori infatti potrebbero scambiarsi le maglie ed accasarsi nelle rispettive attuali squadre.

Del resto, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli è alla ricerca di un esterno d’attacco dopo l’addio a zero di Callejon. E il nome più gettonato è proprio quello del calciatore turco, che in casa giallorossa non è considerato incedibile. Napoli e Roma parlano di Under da molto tempo. Dalle parti di Trigoria potrebbero valutare uno scambio proprio con Maksimovic, che invece alla società di De Laurentiis ha già fatto capire di voler giocare di più e quindi di essere disposto ad andar via.

Nel frattempo, la Roma sta provando a riprendersi Chris Smalling dal Manchester United. Ma se la distanza economica fra le parti dovesse tardare a restringersi, allora ecco che l’ipotesi di uno scambio col difensore serbo potrebbe prendere quota. Restano tuttavia ancora distanti azzurri e giallorossi sulla valutazione dei due calciatori.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!