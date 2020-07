I due club valutano le contropartite. Offerto anche Ospina; Milik, gradito ai giallorossi, vuole solo la Juve

La trattativa Roma-Napoli per Under, anticipata su Calciomercato.it lo scorso giugno, vivrà una fase caldissima solo tra qualche settimana. Il club giallorosso ha la necessità di vendere un calciatore (d’accordo con i partenopei per un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione) considerato ormai ex, e De Laurentiis vuole chiudere un affare impostato da tempo, ma che necessita di un ulteriore approfondimento. Il nodo del contendere – confermano indiscrezioni di Calciomercato.it – resta infatti la contropartita. Milik vuole solo la Juventus e per questo gli azzurri hanno messo sul piatto il cartellino di Ospina e quello di Malcuit. La Roma, da parte sua, punta ad ottenere una valutazione complessiva sui 30-35 milioni e potrebbe considerare il portiere classe ’88 come parziale contropartita. Attenzione poi alla situazione di Veretout: il centrocampista francese è uno storico pallino del presidente De Laurentiis, che vanta ottimi rapporti con l’agente del calciatore, Giuffredi. Ma non sarà affatto facile per il Napoli strappare ai giallorossi uno dei dei titolatissimi di Fonseca. Di certo assisteremo ad un’estate caldissima sull’asse Roma-Napoli, di nuovo al tavolo degli affari dopo lo scambio (con cash in favore dei giallorossi) Manolas-Diawara dello scorsa estate.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Roma, per Smalling strada in salita | Pronto il piano B

Calciomercato Napoli, corsa a tre per Llorente