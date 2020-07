Calciomercato Napoli, corsa a tre per Llorente

Calciomercato Napoli, Fernando Llorente può lasciare gli azzurri a fine stagione: varie le pretendenti per l’esperto bomber spagnolo

A inizio stagione, sembrava l’arma in più per l’attacco del Napoli per il contributo di classe ed esperienza necessario. Ottime le premesse, con il gol al Liverpool e la doppietta al Lecce a settembre. Poi, progressivamente sparito dai radar, con un solo altro gol al Bologna e, nel passaggio da Ancelotti a Gattuso, finito totalmente nel dimenticatoio. Fernando Llorente ha ancora un anno di contratto con gli azzurri ma potrebbe dire addio nel prossimo mercato. Le pretendenti non mancano. Il ‘Corriere dello Sport’ riporta l’interessamento del Genoa, del Parma e del Lille.

