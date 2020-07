Parla il fratello di Osimhen, ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli: “L’annuncio arriverà molto presto”

Come anticipato da Calciomercato.it, mancano solo pochi dettagli all’annuncio ufficiale di Osimhen al Napoli. La conferma arriva direttamente da Andrew, fratello dell’attaccante del Lille, che ha dichiarato a “Punto Nuovo Sport Show” su Radio Punto Nuovo: “Quando Victor diventerà un nuovo calciatore del Napoli? Non mi è permesso dire molto a riguardo, ma tranquilli l’annuncio arriverà molto presto. Quando ha saputo dell’interesse del Napoli, mi ha chiamato e raccontato tutto. Non era molto convinto all’inizio e, dalla mia, ho provato a fargli capire di non prestare troppo attenzione ai rumors di mercato. Poi, nei mesi successivi, la situazione si è sviluppata come sapete: una volta che Victor è tornato in Francia mi ha confermato che l’interesse del Napoli era reale”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sul ruolo di Gattuso nella trattativa: “Quando è venuto a Napoli ha incontrato Gattuso, che è stato subito chiaro: “Ti voglio qui”, e Victor si è convinto del progetto propostogli dagli azzurri. Quale persona ha influito di più su Victor nella sua scelta? Assolutamente Gattuso. Il tecnico azzurro ha giocato un ruolo davvero importante nella scelta finale di Victor. È un grande allenatore e gli ha fatto capire la sua voglia di renderlo protagonista con il Napoli”.

