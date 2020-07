Calciomercato Lazio, anche l'Everton su Immobile: Tare chiede 40 milioni

Ciro Immobile è stato accostato a diversi club della Premier League, l’ultimo è l’Everton di Ancelotti. Ma la Lazio pensa al rinnovo fino al 2025

Ciro Immobile, con la tripletta rifilata al Verona nell’ultimo turno di campionato, è balzato a quota 34 nella classifica marcatori, seminando Cristiano Ronaldo (fermo a quota 31). Ed è a caccia della Scarpa d’Oro. Nel frattempo, però, si moltiplicano le voci di mercato sul suo conto: nella giornata di ieri, ’90min.com’, ha parlato dell’interesse dell’Everton di Carlo Ancelotti, mentre nelle scorse settimane vi abbiamo anticipato quello del Manchester United e del Newcastle. E, contestualmente, si parla anche di un possibile prolungamento con la Lazio fino al 2025, con adeguamento dell’ingaggio.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club biancoceleste continua ad essere fermo nella volontà di non lasciar partire il 30enne bomber campano. La valutazione del cartellino parte da una base di 40 milioni di euro, una cifra importante per un calciatore classe 90 anche per le società inglesi (come tutte, alle prese con la delicata situazione economica provocata dall’emergenza coronavirus), mentre l’ingaggio attuale è di 4 milioni fino al 2023. Con l’eventuale nuovo accordo, Immobile avrebbe intenzione di arrivare a quota 5 milioni fino al 2025, una sorta di contratto a vita con la società del presidente Lotito. Al momento, dunque, le sirene che arrivano dalla Premier League non devono preoccupare i tifosi della Lazio. Vi terremo aggiornati.

