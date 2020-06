Calciomercato Lazio, Immobile piace al Manchester United: trattativa difficile

Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A che si avvia a ripartire, è un obiettivo del Manchester United. Ma strapparlo alla Lazio è decisamente complicato

In attesa di scendere in campo per tornare a segnare e dare la caccia allo Scudetto e alla Scarpa d’Oro, Ciro Immobile agita il calciomercato. Accostato nelle scorse settimane al Napoli in vista della prossima stagione, il 30enne bomber di Torre Annunziata piace anche Oltremanica. Arrivato alla Lazio nell’estate del 2016 dal Siviglia, Immobile è diventato un punto fermo della squadra biancoceleste e in questa stagione, prima dello stop a causa dell’emergenza coronavirus, è andato in gol 30 volte in 33 presenze: un ruolino di marcia davvero impressionante. Grazie anche alle sue reti, gli uomini di Simone Inzaghi continuano a mettere pressione alla capolista Juventus, distante solo un punto in classifica. Ma, come detto, non c’è solo il calcio giocato.

Calciomercato Lazio, Immobile piace al Manchester United: i dettagli

Le prestazioni di Ciro Immobile, con la maglia della Lazio e dell’Italia, in questi ultimi anni, non sono passate inosservate, ma il calciatore ha sempre ribadito la sua volontà, corrisposta, di restare ancora per diverso tempo nella Capitale. Lo stesso direttore sportivo del club del presidente Claudio Lotito, Igli Tare, ha così frenato tutte le voci: “Immobile è la Lazio e la Lazio è Immobile. È un legame molto forte e penso che rimarrà per tanti anni“. In ogni caso, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it in Inghilterra, al Manchester United l’ex attaccante del vivaio della Juventus piace molto. Con la cessione all’Inter di Romelu Lukaku nell’estate scorsa, si è aperta una voragine al centro dell’attacco di Ole Gunnar Solskjaer che i ‘Red Devils’ vorrebbero tappare nella prossima sessione di calciomercato. E il nome di Immobile è uno di quelli segnati in rosso sul taccuino dei dirigenti inglesi. Nessun passo concreto è, ovviamente, stato mosso, ma il gradimento per il calciatore è reale. Un affare che si preannuncia, comunque, di difficile realizzazione vista la volontà, di Immobile e della Lazio, di proseguire l’avventura insieme ancora per diversi anni e il lungo contratto, scadenza 2023, che lega felicemente le due parti.

