Calciomercato Lazio, cessione Immobile: Lotito fissa il prezzo

Clamoroso retroscena sul centravanti della Nazionale. De Laurentiis poteva portarlo al Napoli.

Victor Osimhen sarà con ogni probabilità il prossimo centravanti del Napoli. Come vi abbiamo raccontato ieri, c’è stato un incontro ad Olbia tra il club partenopeo, il nuovo agente del bomber nigeriano ed il presidente del Lille per chiudere la trattativa. Ma spunta un clamoroso retroscena: prima di puntare forte su Osimhen, stando al retroscena svelato oggi da ‘La Repubblica’, il patron azzurro De Laurentiis aveva fatto un tentativo per Ciro Immobile. E la Lazio non avrebbe chiuso alla cessione dell’attuale capocannoniere della Serie A, ma la richiesta di 50 milioni di euro per il suo cartellino avanzata dal presidente Lotito avrebbe fatto ‘scappare’ il Napoli.

