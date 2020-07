Calciomercato Lazio, Tare guarda in Argentina per l’attacco

In casa Lazio si cerca un colpo in attacco: Tare pensa a Santos Borré del River Plate, può costare 13 milioni di euro.

Una coperta troppo corta. La Lazio lo ha dimostrato in questo finale di stagione. Troppo poche le scelte a disposizione di Inzaghi per poter competere con la Juventus. Ecco allora che il ds Tare valuta alternative di livello a quelle già a disposizione. E per l’attacco si guarda con attenzione in Argentina.

Come riferisce ‘Olé’, la Lazio sta studiando con attenzione il profilo di Rafael Santos Borré, attaccante colombiano in forza al River Plate. C’è però un ostacolo e si chiama Atletico Madrid. I ‘Millonarios’ non possono proporre un nuovo contratto al giocatore se non prima di aver versato 3,5 milioni di euro al club spagnolo per il restante 25% del cartellino. Il River è infatti proprietario del 50% del cartellino. I ‘Colchoneros’ possono invece applicare la clausola di riacquisto con 7 milioni di euro. Il colombiano però può essere padrone del proprio destino: rifiutò infatti un trasferimento al Real Betis, ma ora sembra pronto ad approdare in Europa. E l’interesse della Lazio, che giocherà in Champions League, fa gola all’attaccante, cercato anche, oltre che dal Betis, anche da Porto e Crystal Palace. Lazio che potrebbe acquistare il giocatore per una cifra complessiva di 13 milioni di euro. Tare ci pensa, con Borré che potrebbe dire sì.