Calciomercato Lazio, un difensore in uscita: lo vuole Stankovic

Bastos della Lazio piace alla Stella Rossa: Stankovic lo vuole a Belgrado. Per il difensore angolano la richiesta è di 6 milioni di euro.

Possibile futuro in Serbia per Bastos. Il difensore angolano può lasciare la Lazio nel corso della prossima sessione di calciomercato. Secondo ‘Il Messaggero’, il giocatore africano piace infatti ad un ex stella biancoceleste, Dejan Stankovic, oggi allenatore della Stella Rossa. Il club di Belgrado starebbe pensando a lui per rafforzare la difesa. La Lazio chiede 6 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma l’affare potrebbe concretizzarsi per poco meno della metà. Il club serbo vorrebbe chiudere l’operazione entro la fine di luglio. Bisognerà vedere se la Lazio accetterà di privarsi del giocatore prima della fine del campionato.

