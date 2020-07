Ciro Immobile è ormai una certezza della Serie A e non solo: anche un top club europeo ci starebbe facendo un pensierino

Non è tornato in campo al top Ciro Immobile, che sta facendo parecchia fatica insieme alla Lazio. Il vantaggio della Juve è aumentato e lo scudetto sembra molto lontano: solo 2 gol per l’attaccante biancoceleste dalla ripresa dopo il lockdown, ma i suoi numeri rimangono eccezionali. Sono ben 29 i gol in 30 partite di campionato, 32 reti in 37 gare considerando anche le coppe. Cifre pazzesche, che non hanno potuto che attirare anche i top club di tutta Europa.

Calciomercato Lazio, su Immobile spunta il Barcellona

Alcune settimane fa vi abbiamo parlato dell’interesse della Premier League per il bomber della Lazio, grande rimpianto di mercato anche del Napoli. Secondo ‘Don Balon’, inoltre, in queste ore ci starebbe facendo un pensierino anche il Barcellona. I blaugrana sono alla ricerca di un grande attaccante, soprattutto dopo che Lautaro Martinez è sostanzialmente sfumato vista anche la scadenza della clausola. Il portale spagnolo quantifica il 40 milioni il possibile investimento del club catalano per il Ciro Immobile. Difficile pensare che Lotito se ne privi per questa cifra, ma l’esperienza – anche se negativa – già maturata a Siviglia e l’idea di spendere comunque molto meno dei 111 milioni dell’argentino per un bomber dal gol assicurato stuzzica Bartomeu.