Calciomercato Inter, Lautaro Martinez al Barcellona con i soldi di Coutinho

Lautaro Martinez è da mesi accostato al Barcellona che, però, non può permettersi una spesa così onerosa. Ecco la mossa per convincere l’Inter

Lautaro Martinez al Barcellona: le voci non accennano a placarsi. Il ‘Toro’ non sta vivendo un grande momento, così come tutta l’Inter di Antonio Conte, ed è finito, insieme all’allenatore, sul banco degli imputati per gli ultimi deludenti risultati. L’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha chiaramente detto che tutte queste indiscrezioni stanno contribuendo alle prestazioni negative dell’attaccante. Ma, nonostante tutto, ecco che arrivano le ultime novità sul possibile trasferimento dell’argentino in Spagna. La clausola rescissoria, pari a 111 milioni di euro, è scaduta il 7 luglio scorso, ma il Barça non avrebbe comunque potuto pagare una cifra del genere, vista la delicata situazione economica che sta vivendo.

Inter, soluzione Coutinho per Lautaro Martinez al Barcellona: ecco come

Per questo motivo, da tempo, la dirigenza catalana propone agli omologhi nerazzurri giocatori in contropartita per abbassare il più possibile la parte cash. Nessuno di questi giocatori, da Junior Firpo a Semedo, ha convinto l’Inter che continua a chiedere una cifra superiore a 100 milioni di euro per privarsi di Lautaro Martinez. Ma adesso, secondo ‘ESPN’, il Barcellona avrebbe trovato la chiave giusta per arrivare alla fumata bianca: l’accordo tra il giocatore e il club spagnolo non sarebbe in discussione, ma è necessaria la vendita di un pezzo da 90 per poter, poi, andare a bussare alla porta del club di Suning con un’offerta importante. E tutto dipenderà dalla cessione di Philippe Coutinho, di ritorno dal Bayern Monaco e offerto a diversi club della Premier League dal suo agente, Kia Joorabchian. Al momento, però, non arrivano novità concrete su questo fronte e, dunque, anche l’operazione Lautaro Martinez resta in stand by. Con l’Inter pronta a proporre al 22enne di Bahia Blanca un nuovo contratto per trattenerlo ancora all’ombra della Madonnina.

