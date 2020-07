Ennesima prestazione incolore di Lautaro Martinez, che non segna da tre partite in campionato: i social non lo perdonano

I social furiosi con Lautaro Martinez. L’Inter in palese difficoltà contro il Bologna, che ha rimontano il gol di Lukaku lasciando i nerazzurri con zero punti. Sul banco degli imputati finisce soprattutto l’argentino, volenteroso ma poco preciso e lucido. Il numero 10 interista, uscito all’85’, è al centro delle voci di calciomercato che lo vedono destinato al Barcellona nonostante le parole di Beppe Marotta nel prepartita. Sulla coscienza Lautaro ha anche il rigore sbagliato nella ripresa che poteva portare i suoi sul 2-0. E i tifosi nerazzurri sui social non lo hanno perdonato: “Ha scelto di andare al Barcellona. Che se ne vada ora. Di un altro Icardi non ne abbiamo bisogno! Se ne deve andare ora!“.

Inter-Bologna, tifosi contro Lautaro: “Vale meno di Gagliardini”

E’ questo il tono di tanti commenti: “Adesso vediamo quanto vale”. Il riferimento è alla clausola di 111 milioni che lo lega a ‘San Siro’: E’ un parente lontano di quello visto qualche mese fa, l’interessamento del Barcellona ha fatto molto male al ragazzo”. In tanti però vanno già durissimi: “Ora vale meno di Gagliardini, però bisogna dargli il suo stesso trattamento dopo il gol sbagliato col Sassuolo”. Alcuni gli consigliano di prendersi una pausa per schiarirsi le idee. “Se vai al Barcellona poi fai la fine di Coutinho”, “Così 90 milioni più Firpo sono da accettare subito”. Il costo del cartellino di Lautaro Martinez è fonte di ironia: “100 milioni? Forse la valuta non è l’euro!”, “Caputo allora ne vale il doppio”. Qualche colpa, per i social, anche ad Antonio Conte: “Solo un genio come lui poteva far battere il rigore a uno che ha la testa già al Barcellona!”