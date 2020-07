Calciomercato Inter, dalla Spagna: Lautaro Martinez pressa, c’è l’accordo

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez e dalla Spagna parlano di accordo con i blaugrana che il calciatore avrebbe già comunicato all’Inter

Solo il Barcellona. Lautaro Martinez avrebbe fatto chiarezza con l’Inter e spiegato che il suo futuro è in blaugrana. Lo riferisce ‘sport.es’, secondo cui il ‘Toro’ avrebbe parlato con la dirigenza nerazzurra, spiegando che avrebbe già un accordo con il club catalano e non avrebbe intenzione di ascoltare nessuna altra società. Dal canto loro il Barcellona, che economicamente non è messo bene, non ha intenzione di farsi prendere ‘per la gola’ dalla data di scadenza della clausola da 111 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo assalto a Lautaro Martinez | Pedina clamorosa

Anzi, la strategia spagnola è proprio quella di lasciarla scadere e poi andare a trattare in maniera diversa con l’Inter. L’idea del Barcellona è che il prezzo della clausola sia troppo elevato, soprattutto in quest’estate pre-Covid. La volontà è di chiudere a 65 milioni di euro più una contropartita che potrebbe essere Junior Firpo, anche se l’Inter dopo Hakimi è tornata forte su Emerson Palmieri. Tutto comunque, almeno nei piani del Barça, si deciderà ad agosto, molto dopo quindi la scadenza della clausola.