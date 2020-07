La scadenza della clausola rescissoria non cambia i piani del Barcellona su Lautaro Martinez: parla il presidente Bartomeu

Scade oggi la clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente nel contratto di Lautaro Martinez, ma il Barcellona non molla l’obiettivo. Josep Bartomeu, presidente del club catalano, ha parlato così a ‘RAC1’: “Se abbiamo rinunciato a Lautaro? Non abbiamo una data segnata sul calendario che ci indichi quando devono avvenire gli acquisti. In questo momento siamo concentrati per terminare bene la Liga e la Champions League. Di calciomercato è meglio parlarne al termine della stagione”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Inter, Guelpa: “Lautaro non andrà al Barcellona” Ecco perché

Il patron del Barça rimanda dunque i discorsi relativi all’attaccante argentino, di fatto solo rinviando l’eventuale assalto all’Inter. Il club nerazzurro, dal canto suo, ha già ribadito più volte la volontà di trattenere il giocatore e provare a blindare ulteriormente Lautaro con un nuovo contratto. La ‘telenovela’ è tutt’altro che conclusa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Marotta: “Amarezza e sconforto! Lo sfogo di Conte…”

Calciomercato Inter, da Nainggolan a Jovic | Rivoluzione per Conte