Calciomercato Inter, Messi stoppa Lautaro Martinez

Novità sul fronte Lautarto Martinez: Lionel Messi stoppa il suo trasferimento dall’Inter al Barcellona. Il motivo

C’è un nuovo ostacolo tra Lautaro Martinez e il Barcellona e il suo nome è Lionel Messi. Come riferisce ‘diariogol.com’, infatti, la Pulce non vorrebbe un altro attaccante al suo fianco e gradirebbe la conferma di Luis Suarez. Anzi, il numero 10 blaugrana si sarebbe spinto anche oltre: se dovesse essere acquistato Lautaro Martinez, Messi potrebbe anche pensare in maniera ancora più concreta all’addio.

Una sorta di ultimatum da parte del fuoriclasse al club, pur tenendo chiaro in mente che la squadra ha bisogno di un rinforzo in attacco, lì dove hanno fallito in sequenza Coutinho, Dembele e Griezmann. Il nome giusto secondo Messi è quello di Neymar, anche se l’operazione si presenta economicamente importante per un Barcellona che deve fare i conti con un periodo particolarmente difficile dal punto di vista del bilancio