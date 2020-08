Calciomercato Roma: Smalling vede giallorosso, ma occhio all’Inter

Smalling vorrebbe tornare a vestire giallorosso e i Red Devils potrebbero abbassare le richieste economiche. Ma occhio ai nerazzurri che potrebbero tentare l’affondo

Smalling-Roma, non è finita. O comunque non è ancora detta l’ultima parola. Il difensore inglese, si sa, nella pur travagliata stagione giallorossa si è trovato bene, sciorinando alcune prestazioni di livello e risultando fra i migliori della compagine capitolina.

Il Manchester United però chiede 20 milioni di euro più 5 di bonus per lasciarlo andare, cifra al di sopra della potenza di fuoco giallorossa e comunque reputata esagerata per il classe 1989. Tuttavia, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, gli inglesi potrebbero abbassare le richieste per non correre il rischio di non riuscire a cedere un giocatore che di fatto vuole accasarsi altrove. E che vorrebbe proprio la Roma.

Sul difensore potrebbe però spingere sull’acceleratore anche l’Inter. Smalling infatti piace a Conte.

