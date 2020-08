Calciomercato Sassuolo, parla l’agente di Boga: “Napoli top team”

Il fratello-agente di Boga ha parlato anche dell’interesse del Napoli e ha rivelato: “Incontreremo il Sassuolo, ma escludo il rinnovo”

Il mercato del Napoli, dopo il grande colpo Osimhen, sembra aver trovato in Jeremie Boga il prossimo obiettivo. L’attaccante francese del Sassuolo piace molto a Gattuso, che potrebbe trovare nell’ex Chelsea l’uomo giusto per infiammare le corsie offensive del ‘San Paolo’. Nella giornata di oggi il fratello-agente di Boga ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, rivelando l’entusiasmo del numero ‘7’ neroverde per l’interesse del Napoli. Importanti novità anche sul fronte rinnovo con il Sassuolo.

NAPOLI- “Jeremie è a conoscenza dell’interessamento e dell’apprezzamento di mister Gattuso e del direttore Giuntoli, e di questi attestati di stima è molto felice. In particolare perché arrivano da professionisti universalmente riconosciuti come Gattuso e da un grande club come il Napoli. Della città conosce ancora poco, ma per quello che ha sentito sul calore della gente gli ricorda Marsiglia. Jeremie sa bene che si tratta di un top team e che ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi se si gioca nel Napoli”.

SASSUOLO- “Il contratto con il Sassuolo andrà in scadenza nel 2022, nei prossimi giorni incontrerò il club neroverde però escludo che parleremo di rinnovo”.

