Il Borussia Dortmund su Ikonè del Lille: le ultime di CM.IT

Il Borussia Dortmund ha bloccato la cessione di Sancho al Manchester United ma contemporaneamente lavora su possibili sostituti.

Il club tedesco, dopo aver preso Bellingham dal Birmingham City per 30 milioni di euro, sta trattando Jonathan Ikonè del Lille, valutato 45 milioni dal club francese.

Il Lille blocca l’affare Marcos Paulo

Il Lille, dopo aver acquistato David dal Genk, Yilmaz dal Besiktas e Botman dall’Ajax con gli introiti della cessione di Osimhen al Napoli, ha bisogno di realizzare altre operazioni in uscita prima di muoversi sul mercato.

Il club francese da più di un mese ha bloccato Marcos Paulo della Fluminense, è pronto un investimento di 15 milioni di euro ma l’affare è in stand-by, servono le cessioni per sbloccarlo.

Gabriel Magalhaes è in uscita, è in atto una sfida tra Napoli e Arsenal per assicurarsi il difensore brasiliano con una proposta di 25 milioni di euro circa, entrambi i club sono bloccati dalle cessioni in difesa: Koulibaly per il Napoli, uno tra Sokratis, Mustafi e Chambers per l’Arsenal.

L’altro profilo individuato per far cassa è Jonathan Ikonè, un altro acquisto in quella zona di campo per il Borussia Dortmund dovrebbe liberare il campo per il Napoli nella corsa a Boga ma la trattativa al momento è in stand-by.

L’ultima proposta di Giuntoli equivale a 25 milioni di euro più uno tra Younes e Ounas ma il Sassuolo vuole 40 milioni ed è pronto anche a tenere l’esterno offensivo ivoriano per un’altra stagione.

