A Dortmund attendono con ansia Jadon Sancho, sempre al centro di molteplici voci di mercato con la Premier sullo sfondo. L’annuncio di Zorc

Tanti i talenti messi in mostra dal Borussia Dortmund nelle ultime annate. Tra questi oltre al fenomenale Haaland c’è sicuramente Jadon Sancho, finito sulla bocca di tutti e nel mirino delle big europee. In passato accostato anche alla Juventus, l’esterno inglese piace soprattutto in Premier League ma il BVB proverà a trattenerlo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

A parole, come evidenziato dal ‘Kicker’, ci ha pensato Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia: “Ci aspettiamo che torni a Dortmund per l’allenamento di giovedì”. Ciononostante il Manchester United non molla.

Calciomercato, futuro Sancho: l’annuncio del Borussia Dortmund

