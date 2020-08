Jeremie Boga, da tempo nel mirino del Napoli, è nel mirino anche di un altro club: le ultime sull’attaccante del Sassuolo

Jeremie Boga al Napoli è più di un’ipotesi. Da settimane la società partenopea sta cercando l’intesa con il Sassuolo per l’esterno ivoriano ex Chelsea. Negli ultimi giorni si è parlato di un’accelerata per un’operazione da 25 milioni di euro più il cartellino di Ounas, rientrato dal prestito al Nizza e destinato a lasciare nuovamente gli azzurri. Operazione possibile anche se c’è da fare i conti con l’interesse anche di Juventus e Milan, ma non solo.

Secondo quanto riferisce ‘le10sport.com’, anche diversi club francesi sono sulle tracce dell’ivoriano. C’è il Marsiglia, che deve però prima vendere, ci pensa il Lione, ma ci sarebbe anche il Rennes. Proprio quest’ultimo club avrebbe mosso passi di recente per rendere concreto il proprio interesse. Un approccio però destinato a tramontare davanti alle cifre chieste dal Sassuolo: una valutazione superiore ai 30 milioni di euro che rende Boga fuori dalla portata del Rennes.