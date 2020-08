McKennie, prossimo nuovo acquisto della Juventus, è arrivato questa sera a Torino: domani le visite mediche prima della firma con il club bianconero

Weston McKennie, come anticipato nel pomeriggio da Calciomercato.it, è sbarcato in serata a Torino per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus. Il centrocampista statunitense è atterrato poco dopo le 20 all’aeroporto di Caselle come twittato dal club bianconero. Nella giornata di domani il giocatore classe ’98 svolgerà le rituali visite al J Medical prima della firma sul contratto con la ‘Vecchia Signora’.

L’ormai ex talento dello Schalke 04, stando alla stampa tedesca, si trasferirà alla Juventus in prestito oneroso (6 milioni di euro) con diritto di riscatto al raggiungimento di un certo numero di presenze fissato a 18 milioni.