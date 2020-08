Tiene banco in casa Roma il futuro di Edin Dzeko: cercato dalla Juventus, il suo sostituto potrebbe essere Milik. Le ultime e i retroscena

Quale futuro per Edin Dzeko? La Juventus è in pressing per il bosniaco, che attende l’incontro con il Ceo Fienga per chiarire il proprio futuro. Come vi abbiamo anticipato, il dirigente giallorosso si trova oggi a Milano, anche se non sono da escludersi contatti in serata. Come raccontato da Calciomercato.it, il bosniaco è tentato dalla proposta bianconera, ma la famiglia preme per restare a Roma.

Ieri, intanto, ci sono stati nuovi contatti tra il club capitolino e la Juventus. Fienga ha ribadito che al momento la Roma non ha ancora in pugno il sostituto dell’attaccante bosniaco. Sostituto che potrebbe però essere Arek Milik. Come appreso in esclusiva dalla nostra redazione, il club giallorosso è in costante contatto con l’entourage dell’attaccante polacco che però non ha ancora accettato l’offerta. Il giocatore andrebbe ad occupare il posto del bosniaco nello scacchiere di Fonseca: un giro di affari che potrebbe dunque partire da Napoli e concludersi a Torino, con Roma perno centrale.

