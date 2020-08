Calciomercato Roma, incontro per Zaniolo: la risposta del club

Incontro a Roma per Nicolò Zaniolo: a Trigoria emissari per aprire la trattativa per il centrocampista giallorosso, immediata la risposta del club capitolino

Blitz a Roma del Tottenham per Nicolò Zaniolo. Quest’oggi a Trigoria si sono presentati emissari degli ‘Spurs’ per provare ad aprire una trattativa per il 21enne centrocampista giallorosso. Mourinho ha, infatti, messo in cima ai suoi obiettivi proprio l’ex Inter ma il suo desiderio sembra destinato a rimanere tale. La nuova proprietà della Roma ha, infatti, subito stoppato le avances inglesi: il progetto Roma è destinato a ripartire proprio da Zaniolo che è considerato incedibile da Friedkin, nuovo patron giallorosso.

Il classe 1999 è dato da tempo in orbita Juventus, ma due fattori hanno cambiato le carte in tavola: il cambio di guida tecnica in casa bianconera e, soprattutto, l’arrivo della nuova proprietà alla Roma. Così Zaniolo è diventato un punto fermo per i giallorossi: incedibile, come si sono sentiti rispondere gli emissari del Tottenham.