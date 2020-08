Calciomercato, Dzeko tra Juventus e Roma – ULTIME CM.IT

Calciomercato, giorni decisivi per il futuro di Dzeko: l’attaccante bosniaco tra l’offerta della Juve e la Roma, ecco i prossimi sviluppi

Si entra nel vivo per quanto concerne il futuro di Edin Dzeko. Tra oggi e domani, il centravanti bosniaco incontrerà il Ceo della Roma Guido Fienga per capire i programmi della società giallorossa. Su di lui, c’è il pressing costante della Juventus, sullo sfondo anche l’Inter che potrebbe rifarsi sotto in caso di partenza di Lautaro Martinez. Il giocatore è tentato dalla proposta dei bianconeri, ma stando a quanto appreso da Calciomercato.it sua moglie Amira, in attesa di un altro figlio, vorrebbe restare nella Capitale. Come già scritto dalla nostra redazione, la Roma valuta Dzeko 15 milioni di euro ed è pronta a considerare eventuali contropartite. La difficoltà principale per i giallorossi è però quella di trovare un sostituto. I nomi sul taccuino sono quelli di Milik, per il quale si ragiona con il Napoli nell’ottica di uno scambio con Under, oppure di Piatek, che avrebbe voglia di una nuova avventura in Serie A.

