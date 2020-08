Calciomercato Juventus, i bianconeri alla ricerca di un bomber: Dzeko è il nome in cima alla lista, ma restano in piedi altre piste

La Juventus si muove sul mercato con qualche difficoltà. Pochi gli innesti da effettuare per i bianconeri, ma dovrà trattarsi di colpi mirati. Soprattutto per quanto concerne l’attacco, dove occorre trovare un sostituto di Higuain destinato all’addio. Come spiegato in questi giorni da Calciomercato.it, la Juventus vorrebbe regalare a Pirlo Edin Dzeko, la trattativa per il bosniaco per il momento però non decolla. La Roma, finché non avrà a sua volta un erede del proprio bomber, al momento fa muro. Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto sulle possibili opzioni offensive per la Juve. Intesa distante anche con il Napoli per Milik, gli azzurri non intendono fare sconti. Altri i nomi emersi in queste settimane, per i quali però la Juve è stata al momento scoraggiata dal prezzo: i vari Duvan Zapata e Raul Jimenez sembrano acquistabili soltanto con qualche formula creativa. Ritenuta alta anche la quotazione di Lacazette, intorno ai 35-40 milioni.

