Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Sondaggio col PSG

La Juventus torna a pensare a Leandro Paredes per il centrocampo e sonda il terreno con il PSG: Pirlo vuole qualità in mezzo.

Fra le priorità del mercato della Juventus continua ad esserci il centrocampo. Anche Andrea Pirlo avrebbe espresso la necessità di alzare il livello qualitativo della linea mediana bianconera. Secondo ‘Sky Sport’, Paratici potrebbe tornare alla carica per Leandro Paredes e avrebbe fatto un sondaggio con il PSG per l’argentino. Il centrocampista ex Roma è stato fra i protagonisti della cavalcata in Champions League dei parigini, ma la sua posizione nel club transalpino rimane ancora sospesa. La Juventus potrebbe decidere di investire su Paredes per portare qualità e quantità nel nuovo centrocampo di Pirlo.

