Calciomercato, Torino scatenato: tanti nomi nel mirino

Il Torino è una delle squadre più attive in questo frangente di mercato: nel mirino dei granata ci sono anche Junior Firpo, Torreira e Schick.

Dopo aver annunciato Ricardo Rodriguez ed essere ad un passo da Linetty, l’ufficialità in questo caso è attesa a breve, il Torino continua a muoversi alla grande sul mercato. I granata nella giornata di oggi hanno dato l’accelerata definitiva su Vojvoda, terzino destro classe ’95 che prenderà il posto dell’uscente De Silvestri. Mentre potrebbe essere sfumata la suggestione Schick: l’attaccante ceco è vicinissimo al Bayer Leverkusen. Ma il giallorosso non è l’unico giocatore che vorrebbe riabbracciare Giampaolo.

Il Torino, infatti, non perde di vista Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano sembra essere in uscita dall’Arsenal, che lo valuta intorno ai 25 milioni di euro. L’ostacolo principale per i granata potrebbe essere l’ingaggio da 3 milioni all’anno che guadagna Torreira a Londra. A centrocampo, piace anche Biglia, rimasto legato a Giampaolo dalla sua parentesi in rossonero. Come rivelato in esclusiva nel corso della diretta di ‘Calciomercato.it’ dal giornalista di ‘Sport’ Jordi Gil, poi, il Torino è interessato a Junior Firpo del Barcellona e monitora la situazione dell’esterno spagnolo. Inoltre, il club piemontese ci ha provato anche per Reina. La sensazione è che Cairo stia approcciando in maniera determinata sul mercato: i tifosi granata possono sognare.

