Lazio, Reina arriva mercoledì | Ci ha provato anche il Torino: ultime CM.IT

Pepe Reina sarà un nuovo giocatore della Lazio. L’operazione è in dirittura d’arrivo e verrà formalizzata mercoledì

Pepe Reina è, di fatto, il nuovo vice Strakosha. L’operazione anticipata da Calciomercato.it è ormai in dirittura d’arrivo, e verrà formalizzata nella giornata di mercoledì, quando il giocatore effettuerà le visite mediche con la Lazio e firmerà un contratto biennale da circa 1.6 milioni di euro più bonus, liberandosi gratuitamente dal Milan. L’ex Napoli, scartata l’ipotesi Valencia (che continuava a chiedergli tempo nella speranza di piazzare Cillessen), agli ordini di Simone Inzaghi cercherà di ritagliarsi spazio alle spalle di Strakosha e metterà a disposizione dello spogliatoio la sua enorme esperienza, fondamentale per l’avventura in Champions. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La soluzione biancoceleste è nata negli ultimi giorni, ma l’entourage dello spagnolo da settimane lavorava in cerca di una nuova squadra che gli consentisse di avere maggior spazio rispetto al Milan, dove era impossibile scalzare Donnarumma. Prima di quelli con i capitolini, però, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it c’erano stati contatti importanti con diversi club di Serie A, tra i quali il più interessato era il Torino. I granata, con Sirigu in bilico, si erano mossi seriamente per Reina, ma la trattativa non è decollata e, alla fine, è spuntata l’opzione Lazio, della quale il portiere è entusiasta. Tra meno di 48 ore la sua nuova avventura sarà iniziata.

