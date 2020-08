Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: torna di moda Pezzella

Il Milan può tornare a pensare a German Pezzella. I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi in difesa e l’argentino è un profilo apprezzato da Pioli

Seguito e corteggiato anche dal Napoli nelle scorse settimane, German Pezzella è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il mercato dei difensori. Visto l’infortunio di Musacchio (l’argentino ne avrà fino a novembre ed era stato già messo sul mercato) e la volontà di mandare in prestito Leo Duarte, il profilo dell’ex Betis secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it è destinato a tornare di moda in casa Milan.

La conferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera può rivelarsi decisiva in questo senso, visto che l’ex tecnico della Fiorentina apprezza molto l’attuale capitano viola. Valutato 20 milioni di euro nell’estate del 2019, il 29enne di Bahia Bianca può partire per una cifra inferiore in virtù degli effetti della pandemia Covid sul calciomercato.

