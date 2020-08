Ibrahimovic non sarà presente al raduno del Milan in programma domani: manca ancora l’accordo definitivo per il rinnovo. L’annuncio di Raiola

La nuova stagione del Milan ripartirà momentaneamente senza Zlatan Ibrahimovic. Come riportato da ‘Sky Sport’, l’attaccante svedese non sarà presente al raduno di domani: l’accordo definitivo per il rinnovo del contratto non è ancora arrivato e slitta così il rientro a Milano da parte del 38enne. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’agente Mino Raiola ha fatto il punto sulla trattativa: “Domani non ci sarà. Stiamo parlando ma non abbiamo ancora un accordo. Non è una questione di soldi, ma di convinzione, stile e tante altre cose. Se vuole rimanere? Le cose si fanno in due, se c’è una trattativa è già una buona cosa. Siamo ottimisti, io penso a fare il mio lavoro. Su Donnarumma non voglio parlare. Al momento il club ha altre priorità”.

