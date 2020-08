Calciomercato Verona, ESCLUSIVO: mani su Tiago Cukur

Il Verona ha trovato un accordo per il giovane attaccante turco Tiago Cukur in forza all’Az Alkmaar: i dettagli dell’operazione

Colpo in prospettiva del Verona. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club scaligero ha messo le mani su Tiago Cukur, prima punta turca in forza nelle giovanili dell’Az Alkmaar. A fine agosto il classe 2000, nei mesi scorsi in prova alla Roma, svolgerà le visite mediche per poi apporre la firma su un contratto con scadenza giugno 2023. Gli scaligeri hanno sconfitto una concorrenza importante che comprendeva anche altri club italiani.