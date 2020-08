Calciomercato Roma, confermata anticipazione CM.IT: accordo per Schick

Il futuro di Patrik Schick sembra essere definitivamente segnato, il Bayer Leverkusen si appresta ad accontentare le richieste della Roma

Il destino di Patrik Schick, come anticipato da ‘Calciomercato.it‘, è legato in maniera decisa a quello di Kai Havertz. Il passaggio del trequartista classe ’99 del Bayer Leverkusen al Chelsea, secondo quanto rivela da ‘Bild’, è hai dettagli. Contestualmente, come anticipato dalla nostra redazione, le ‘Aspirine’ sono pronte ad accontentare le richieste della Roma per l’attaccante ceco. Dopo la stagione in prestito al Lipsia, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto nonostante le buona annata, Schick giocherà in Bundesliga anche nella prossima stagione.

L’ipotesi di un eventuale ritorno dell’ex Sampdoria in Serie A non era, poi, così tanto campato per aria. È vero che Schick non rientra più nei piani della Roma, ma sarebbe entrato nei radar del Torino. L’idea è nata da Giampaolo, tecnico con il quale l’attaccante ceco è esploso, e gli uomini di mercato granata hanno provato ad inserirsi nella trattativa. Inoltre, si registra anche un’interesse dell’Herta Berlino per l’attaccante giallorosso. In ogni caso, ormai sembra tutto definito per lui: il futuro di Schick sarà al Bayer Leverkusen, che potrebbe spingersi anche fino a 25 milioni più bonus per lui.

