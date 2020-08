Il Lipsia, che stasera disputerà la semifinale di Champions League, non riscatterà il cartellino di Patrick Schick al prezzo pattuito di 29 milioni di euro

L’attaccante ceco Patrick Schick dovrebbe restare in Bundesliga: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it è forte l’interesse del Bayer Leverkusen che lo considera il profilo adatto per sostituire Havertz nel mirino del Chelsea ed è pronto un investimento di 30 milioni di euro.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, svolta Havertz: tutti i dettagli

Il Chelsea su Havertz libera Schick

La trattativa tra il Bayer Leverkusen e il Chelsea è alle schermaglie decisive per Kai Havertz, il talento tedesco classe 99 autore di 16 gol e 8 assist in questa stagione. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Voeller ha precisato che il gioiello delle ‘Aspirine’ andrà via solo alle condizioni del club tedesco. La richiesta è di 100 milioni, il Chelsea non va oltre i 77 più bonus, le parti dovrebbero trovare una mediazione.

L’ex giallorosso Voeller ha individuato proprio in casa Roma il dopo Havertz, è in netto vantaggio ma nelle prossime settimane è prevista un’accelerazione anche perchè bisogna battere la concorrenza dell’Hertha Berlino che in attacco potrebbe perdere Piatek, profilo molto gradito alla Fiorentina.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, torna di moda Schick: la decisione del Lipsia

Calciomercato Roma, offensiva del Bayer per il dopo Havertz