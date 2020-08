Calciomercato Roma, offensiva del Bayer per il dopo Havertz

Il Bayer Leverkusen continua a trattare con il Chelsea per Havertz e guarda in casa Roma per il sostituto del trequartista tedesco: le ultime

Proseguono i contatti di mercato fra il Bayer Leverkusen ed il Chelsea, sul piatto c’è il futuro di Kai Havertz. Il trequartista classe ’99 sembra essersi deciso a cambiare aria e si sente pronto per il grande salto verso una big europea. La dirigenza delle ‘Aspirine’, intanto, ha già iniziato a guardarsi intorno per sostituire il proprio gioiellino nell’undici titolare. Secondo quanto rivelato da ‘Sky’, il Leverkusen avrebbe individuato in Patrick Schick l’erede naturale di Havertz. L’attaccante ceco è ancora di proprietà della Roma e, dopo la semifinale di Champions League contro il PSG ed in caso di eliminazione, potrebbe rientrare dal prestito al Lipsia. Il Bayer sembra essere intrigato dall’acquisto di Schick e potrebbe avanzare un’offerta ai giallorossi nelle prossime settimane. Il futuro dell’ex Sampdoria potrebbe esserci ancora la Bundesliga, ma questa volta con la maglia del Bayer Leverkusen.

RM

