Calciomercato Barcellona, niente Xavi: Bartomeu ha scelto il tecnico

L’esonero di Setien è ormai inevitabile, il Barcellona è alla ricerca di un nuovo tecnico per ripartire: Bartomeu verso un nome a sorpresa

A meno di 24 ore di distanza dalla pesante sconfitta subita dal Barcellona contro il Bayern Monaco, il presidente blaugrana sembra essere intenzionato alla rivoluzione totale. All’interno del club catalano è in atto una lotta di potere non da poco, ma per il momento resta Bartomeu il plenipotenziario. Il destino di Quique Setien sembra essere segnato, troppo umiliante l’8-2 subito contro i bavaresi, e l’esonero appare inevitabile. Nella corsa alla panchina del Barcellona, a cui concorrono anche Xavi, Pochettino ed Allegri, sembra esserci un vincitore a sorpresa. Secondo quanto rivelato da ‘Sky’, infatti, Bartmoeu avrebbe individuato in Ronald Koeman l’uomo giusto per la rinascita. L’attuale CT dell’Olanda ha giocato nel club catalano e conosce bene l’ambiente: a 30 anni di distanza dal gol in finale di Champions League contro la Sampdoria, potrebbe essere lui il nuovo tecnico del Barcellona.

